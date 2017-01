Les ambitieux objectifs du Parlement européen en matière de déchets

Les parlementaires demandent par ailleurs un objectif de réduction du gaspillage alimentaire dans l'UE de 30% d'ici à 2025 et de 50% d'ici à 2030, en comparaison avec 2014.

"La commission de l'environnement a prouvé qu'elle croyait en la transition vers une économie circulaire. Nous avons décidé de restaurer les objectifs ambitieux de recyclage et de mise en décharge", a indiqué l'eurodéputée Simona Bonafè (S&D). "Les États membres avec les taux de recyclage les plus bas n'auront plus la possibilité d'avoir une dérogation générale. Ils pourront demander une dérogation mais elle sera soumise à des conditions spécifiques", a-t-elle ajouté.

"J'espère que les Etats membres assumeront leurs responsabilités dans les négociations à venir. Nous devons tout faire pour maintenir ce niveau d'ambition. Il ne faut plus perdre de temps", a pour sa part commenté l'élu belge Mark Demesmaeker (CRE/N-VA).

Les propositions contenues dans le "paquet déchets" seront soumises aux voix en plénière lors de la session du mois de mars à Strasbourg.