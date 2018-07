Les agences de voyages s'écrasent, le tourisme collaboratif s'envole

Echanger son logement avec un autre particulier, camper chez l'hôte ou encore visiter un pays avec un autochtone.... Voilà la nouvelle façon de voyager. Son nom ? Le tourisme collaboratif. Même si certains voyageurs recherchent encore le contact physique d'un agent de voyage, l'hyperconnectivité, la facilité et les prix réduits de ces plateformes incitent les gens à délaisser les agences de voyages. En 2015, une première étude révèle que seuls 22 % des Belges connaissaient ce mode alternatif. Ce chiffre grimpe à 33 % en 2017. Mais certains ne sont pas encore convaincus par le système. Ils ne connaissent pas bien les lois qui s'appliquent et ne sont pas certains de sa fiabilité. Durant l'été 2015, le tax shelter pour les PME et les start-up ont permis un décollage des plateformes collaboratives qui touche aussi d'autres secteurs comme le transport le financement ou le commerce. Plus récemment, le gouvernement a décidé de favoriser l'entrepreneuriat en Belgique via un régime fiscal avantageux pour l'économie collaborative. Si pour l'instant les réservations en ligne se font majoritairement à l'aide d'un ordinateur, la demande mobile via les smartphones va elle aussi exploser. L'objet, toujours à portée de main, permet assurément d'enregistrer ses vacances sans attendre.

Les sites de partages

On constate par ailleurs que le logement n'est souvent plus la plus grande partie du budget des vacances. Les voyageurs se laissent en effet de plus en plus tenter par des plateformes comme Airbnb pour réserver un logement chez l'habitant à des prix modiques. En plus d'offrir un endroit à bas coût, le globe-trotteur est séduit par les conseils de l'hôte. Même pour les campeurs il existe des jardins mis à leur disposition. D'autres échangeront leur habitation contre une villa en bord de mer. Un échange de maison entre particuliers qui allège la note et permet de consacrer davantage d'argent aux activités.

Tout peut être réservé en ligne

Des sites de comparateur de voyage permettent facilement de trouver son hôtel ou son billet d'avion aux meilleurs prix et aux dates souhaités. En quelques clics, depuis son canapé, il est désormais possible d'organiser son voyage. Les plateformes se sont aussi diversifiées ces dernières années et offres de nombreux axes insolites. Par exemple, pour les fines bouches, Eatwith invite les voyageurs à se rendre chez l'habitant pour y déguster un plat local. Les Greeters emmèneront les voyageurs pour une visite personnelle, plus humaine de leur quartier, de leur ville. Pour les plus audacieux adeptes des activités insolites, Good Spot met en relation voyageur et habitant pour une rencontre décapante. Ou encore GoCambio qui ravira les plus studieux. Le voyageur donne des cours en échange du gîte et du couvert. Apprendre une nouvelle langue, se mettre à la guitare... les vacances est alors l'occasion de relever de nouveaux défis.