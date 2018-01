Les 12 personnes qui risquent de ruiner 2018

Le site, qui est spécialisé en politique européenne, a établi une liste de douze personnes qui vont nous faire regretter 2017. Et, à la deuxième place, on ne retrouve personne d'autre qu'une de nos sommités politiques: Guy Verhofstadt, notre ancien Premier ministre et désormais chef de file des libéraux européens.

Ne pas se tromper de catégorie

Comme le fait remarquer Politico, Verhofstadt ne boxe pas tout à fait dans sa catégorie en ce moment. Car si l'eurodéputé belge maîtrise l'art consommé de l'éloquence en grande assemblée, il a tout de même tendance à se croire le "négociateur en chef du Brexit" du Parlement européen. Or il n'a aucun rôle formel dans les négociations sur le Brexit comme le fait encore remarquer le site. Tout au plus un droit de vote à la toute fin du processus. De toute façon, c'est bien là une des spécialités du parlement européen, précise Politico : "ce dernier est surtout bon à se vautrer sur le moindre problème politique pour se faire mousser et tenter d'augmenter son pouvoir."

Sauf qu'à force de passer pour un Papa Noël teigneux qui se fait fort d'empêcher le Brexit, Verhofstadt réveille des espoirs mal venus chez certains Britanniques pro-européens qui espèrent encore un miracle. Et Politico de conclure: "Cher Guy, ne soit pas ce mec mesquin et arrête de remplir des chèques que ton mandat actuel ne peut encaisser. Car la probabilité que le Brexit tombe dans les limbes est pratiquement nulle à cause du droit européen (qui nécessiterait probablement un changement de traité) et de nombreux détails pratiques insolubles (par exemple celui qui devra payer la note)."

Guy n'est pas le seul de la liste

Sur la liste établie par Politico, on retrouve aussi Arlene Foster, la leader des unionistes d'Irlande du Nord qui soutient Theresa May mais qui peut aussi changer d'avis à tout moment et faire se vie un enfer. Une option réaliste lorsqu'on sait que pourrir une situation est un peu la spécialité de ce parti.

Il y a aussi Satoshi Nakamoto, l'homme derrière le bitcoin ou encore Ajit Pai, l'homme qui a supprimé la neutralité du Net aux États-Unis.

Rupert Murdoch, icône des médias, se retrouve également sur la liste. Tout comme l'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi qui au vu de l'instabilité politique qui règne en Italie pourrait, en cas d'impasse totale et si la justice européenne des droits de l'homme accepte son recours, revenir en force.

Dans ce top 12, la brigade "MeToo" a aussi sa place. En effet, cette année sera le véritable moment décisif du mouvement. Est-ce que Hollywood va montrer au monde comment on balaye tout sous le tapis, ou est-ce que la culture de l'abus sexuel - qui fait aussi mal aux hommes - sera enfin abordée?

Toujours aux États-Unis, la liste cite aussi tous ceux qui sont impliqués d'une façon ou d'une autre dans les élections de mi-mandat aux USA. Au vu des scores serrés des dernières échéances électorales, ça risque de tourner en une lutte à-la-vie-à-la-mort. Des élections qui risquent donc d'être intéressantes, comprendre un carnage.

On retrouve aussi dans la liste, de façon plus variée, Chris Froome qui serait peut-être bien vraiment dopé et pas seulement asthmatique, les enceintes "intelligentes" comme l'Alexa d'Amazon ou Google Home - l'un des cadeaux les plus offerts en Chine et qui ont pourtant quelque chose de terrifiant, car elles semblent avoir leur propre personnalité-, ceux qui conduisent un SUV en ville ou encore celui qui va devoir apprendre à Megan Markle, fiancée du prince Harry, le protocole britannique et donc gâcher sa si charmante spontanéité.