Le vice-président américain Mike Pence est arrivé en Belgique

M. Pence et sa suite sont arrivés vers 14h00 à l'aéroport militaire de Melsbroek, placé sous haute surveillance policière, à bord de deux avions C-32 - la version militaire du Boeing 757 - dont celui qui le transportait portait l'indicatif d'"Air Force Two", a constaté l'agence Belga.

Le vice-président venait de Munich (Allemagne), où il a participé à une conférence internationale sur la sécurité.

Il s'agit de son premier déplacement en Europe depuis son entrée en fonction le 20 janvier dernier. Il doit rencontrer dimanche soir le Premier ministre belge Charles Michel et lundi les présidents du Conseil européen et de la Commission, Donald Tusk et Jean-Claude Juncker.

M. Pence a martelé samedi que l'engagement des Etats-Unis au sein de l'Otan était "inébranlable", un discours destiné à des alliés inquiets des propos de M. Trump.

"Le président m'a demandé d'être ici aujourd'hui (...) pour transmettre le message que les Etats-Unis soutiennent fermement l'Otan et que nous serons inébranlables dans notre engagement envers l'Alliance atlantique", a-t-il dit lors de la Conférence de Munich.

Il a assuré à plusieurs reprises dans son discours d'une vingtaine de minutes qu'il parlait au nom du président américain - lequel a semé malaise et confusion en qualifiant tour à tour l'Otan d'"obsolète" et de "très importante".

"Nous serons toujours votre plus grand allié", a lancé M. Pence, rappelant les valeurs communes de "démocratie, justice, Etat de droit" partagées par les Etats-Unis et leurs partenaires européens.