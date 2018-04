Le "tueur du Golden State" arrêté après 40 ans d'enquête

C'était l'un des hommes les plus recherchés d'Amérique, qui a mystérieusement échappé aux autorités pendant quarante ans. Pendant les années 70 et 80, le "tueur du Golden State" a violé une cinquantaine de femmes et a assassiné douze personnes, en plus de 120 cambriolages.