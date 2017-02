Le tirage au sort, une solution pour la démocratie ?

La désignation du gouvernement par tirage au sort trouve son origine à Athènes, durant l'Antiquité. À cette époque, 86 % des postes de magistrats étaient tirés au sort (parmi les hommes de plus de 30 ans), rappelle Bastamag.net. Mais seuls les volontaires pouvaient être tirés au sort.

Tout au long de leur mandat, les magistrats étaient soumis à la surveillance de l'Assemblée et des tribunaux, avec le risque de se faire éjecter de sa place. Ce qui procurait une certaine garantie de compétence des personnes volontaires pour le tirage au sort.

Depuis, le tirage au sort a été utilisé à de nombreuses reprises : au Moyen-Âge, en Italie et en Espagne, et puis dans les années 70 en Europe et aux États-Unis pour désigner les jurys citoyens chargés d'émettre un avis sur les politiques publiques notamment. En France, il est encore utilisé sporadiquement à l'échelle locale. En Belgique, le seul reliquat était le jury d'assises désigné pour juger une affaire criminelle grave.

C'est l'Islande qui est aujourd'hui la plus téméraire en la matière. L'île de 300.000 habitants s'est lancée dans le tirage au sort après la crise de 2008. Une Assemblée citoyenne de 1500 personnes s'est constituée, dont 1200 ont été tirées au sort, pour travailler sur une réforme de la constitution. L'année suivante, l'expérience a été réitérée : 950 personnes ont été tirées au sort au sein d'un Forum national. Ensuite, les 25 citoyens qui ont réécrit la constitution ont été élus, mais sans appartenir à aucune liste électorale.

La nouvelle constitution n'est toujours pas d'application, mais elle a été approuvée par deux tiers des citoyens lors d'un referendum.

Cependant, le tirage au sort soulève aussi certaines critiques. Pour le philosophe Daniel Bensaïd, celui-ci ne peut remplacer l'élaboration d'un véritable projet politique. "Plutôt que de nier le problème, mieux vaut donc le prendre à bras-le-corps et chercher les modes de représentation garantissant le meilleur contrôle des mandants sur les mandataires et limitant la professionnalisation du pouvoir", préconise-t-il.

Le tirage au sort n'est d'ailleurs pas forcément populaire auprès des franges sous-représentées de la population : les femmes, les personnes victimes de racisme, les personnes précaires, etc. En effet, les associations chargées de ces problématiques ont tendance à préférer un système de quota, ainsi que le vote obligatoire pour faire évoluer le corps électoral. Pourtant en Belgique, le vote est déjà obligatoire et on ne constate pas forcément une meilleure représentativité.