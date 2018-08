Le tête-à-queue de Harley Davidson

Des centaines de bikers descendant, en rang serré, la plus belle avenue du monde. L'image du cortège qui a accompagné la dépouille du plus célèbre des rockeurs français est encore dans toutes les têtes. Un millier de Harley-Davidson, venues de tout l'Hexagone, pour rendre un dernier hommage à Johnny Hallyday. Décidément, les motos américaines n'ont jamais autant fait parler depuis des années. Symbole ultime de la liberté, elles se retrouvent aujourd'hui en plein coeur de la bataille commerciale que livre Donald Trump au reste du monde et malgré l'accalmie annoncée avec l'Europe, fin juillet.

...