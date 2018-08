Le sénateur John McCain, figure politique américaine, est mort à l'âge de 81 ans

'Le sénateur John Sidney McCain III est mort à 16h48 le 25 août 2018. Près du sénateur se trouvaient, quand il est décédé, son épouse Cindy et leur famille', a indiqué le bureau du sénateur républicain dans un communiqué. 'Il a servi fidèlement les Etats-Unis pendant 60 ans', ajoute le communiqué.

Cet héro de la guerre du Vietnam, a été le rival George W. Bush au sein du parti conservateur lors des primaires de l'élection présidentielle américaine en 2000, avant d'être investi par son parti comme candidat conservateur face au démocrate Barrack Obama qui le battra aux scrutin de 2008.

Jusqu'à la fin de son mandat, John McCain était aussi une des rares voix conservatrices à critiquer l'actuel président Donald Trump qu'il qualifiait de 'mal informé' et 'impulsif'. Une des dernières volontés du sénateur voulait que le milliardaire n'assiste pas à son enterrement.

Le président américain a toutefois présenté ses condoléances à la famille du sénateur, adressant sur Twitter sa profonde sympathie et son respect aux proches du défunt.

John McCain n'avait pas démissionné du Sénat, mais il ne s'y était plus rendu depuis décembre 2017. Il restait néanmoins relativement actif politiquement en défiant notamment durant l'été 2017 Donald Trump en votant contre sa réforme du système de santé, allant à rebours de son camp conservateur.

John McCain, fils et petit-fils d'amiraux, a d'abord été pilote de chasse, engagé dans la guerre du Vietnam où il fut blessé et emprisonné pendant plus de cinq ans. Après son retour aux Etats-Unis, en Arizona, il se fait élire à la Chambre des représentants, avant d'être élu sénateur en 1986, un siège qu'il a conservé depuis.

L'ancien président Obama et les démocrates font l'éloge du sénateur conservateur disparu

Après le décès du sénateur John McCain, l'ancien président américain démocrate Barack Obama a affirmé que son rival conservateur et lui partageaient la même vision de l'Amérique, "un endroit où tout est possible", ainsi que l'"obligation patriotique de faire en sorte que cela le reste".

"John et moi venions de générations différentes, avions des origines complètement différentes, et nous nous sommes affrontés au plus haut niveau de la politique", a déclaré l'ancien président démocrate Barack Obama, qui a battu le conservateur John McCain à l'élection présidentielle de 2008.

"Mais nous partagions, malgré nos différences, une fidélité à quelque chose de plus élevé, les idéaux pour lesquels des générations entières d'Américains et d'immigrés se sont battus et se sont sacrifiés".

L'ancien président des USA a présenté, avec son épouse Michelle, ses sincères condoléances à la famille du défunt. "Peu d'entre nous ont été testés de la manière dont John l'a été, ou ont dû démontrer un tel courage comme il l'a fait. Mais nous pouvons tous aspirer au même courage de mettre l'intérêt général au-dessus de notre intérêt particulier", a encore poursuivi M. Obama à l'adresse du héro et vétéran de la guerre du Vietnam.

Trump se contente d'un tweet

Pour sa part, l'actuel président américain Donald Trump, dont l'inimitié avec le sénateur McCain était notoire, s'est contenté de présenter des condoléances formelles, en son nom uniquement, sur Twitter. "Mes condoléances et mon respect le plus sincère pour la famille du sénateur John McCain. Nos coeurs et nos prières sont avec vous !", a écrit M. Trump. Le sénateur de l'Arizona n'a cessé de remettre en cause la politique de l'actuel locataire de la Maison Blanche, jusqu'à défier la ligne de son parti républicain. Il a même voté contre la réforme lancée par Donald Trump du système de santé "Obamacare" instauré par son prédécesseur en 2017.

M. McCain était donc un rival respecté aussi par la famille démocrate. Si bien que le chef de l'opposition démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a proposé de renommer le bâtiment du Sénat où John McCain avait ses bureaux à son nom. L'ancien président démocrate Bill Clinton a lui aussi salué la mémoire de John McCain, soulignant qu'"il avait souvent mis de côté l'appartenance partisane" pour servir la nation.

Et un autre démocrate, Al Gore, vice-président sous Bill Clinton, est allé dans le même sens. "J'ai toujours admiré et respecté John" parce qu'il oeuvrait toujours à "trouver un terrain d'entente, aussi difficile que ce soit", a-t-il dit. L'ancien président George W. Bush, qui avait affronté John McCain durant les primaires républicaines en 2000, a enfin salué un "homme de profonde conviction et un patriote au plus haut degré".