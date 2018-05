Le secrétaire général de l'Otan prend possession de son nouveau bureau

"Il est temps de déménager parce que quand nous avons emménagé dans l'ancien bâtiment, en 1967, l'Otan comptait quinze membres et maintenant nous sommes 29 membres", a déclaré M. Stoltenberg à quelques journalistes à l'occasion de sa première journée de travail dans le nouveau quartier général, qui doit être pleinement opérationnel à la mi-juin en abritant les quelque 4.000 membres du personnel.

Le bureau du secrétaire général, très sobre, sans luxe ostentatoire, est situé au deuxième étage de ce mastodonte futuriste d'acier, de béton et de verre, haut de sept étages et d'une superficie équivalente à 25 terrains de football pouvant héberger 4.500 personnes sur 250.000 m2, avec un coût total d'environ 1,17 milliard d'euros.

Au total, quelque 4.000 membres du personnel des délégations nationales et du secrétariat civil - dont des diplomates et des militaires -, mais aussi de l'état-major militaire international (IMS) et des agences de l'Otan sont concernés par ce déménagement.