Le renouveau à l'épreuve du cynisme

Le premier fut, à 37 ans, le plus jeune Premier ministre de la Ve république. Promis à la plus haute fonction, il vit sa carrière se fracasser sur l'affaire du sang contaminé, emblématique du début des " années sida ". En brûlant toutes les étapes, le second a réduit le risque d'embûches et est devenu, à 39 ans, le plus jeune président de la France. Pourquoi l'alchimie fonctionne-t-elle ici et pas là ? Sans doute parce que, comme le rappelait Fabius citant Chateaubriand, " pour être l'homme de son pays, il faut être l'homme de son temps ".

