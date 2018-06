Le premier sommet entre Poutine et Trump va se tenir "dans un pays tiers"

"Je peux dire qu'un accord a été atteint pour la tenue d'un sommet, et même un accord sur le moment et le lieu" de cette rencontre, qui seront annoncés jeudi, a déclaré aux agences de presse russes le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov. Ce sommet aura lieu "dans un pays tiers", "très pratique à la fois pour la Russie et les Etats-Unis".

Donald Trump avait mandaté son conseiller à Moscou pour poser le cadre de ce sommet très attendu visant à réchauffer des relations qui n'avaient jamais été aussi mauvaises depuis la Guerre froide, empoisonnées par le conflit syrien, la crise ukrainienne et les accusations d'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016.

Malgré ses promesses de campagne de rapprochement avec Moscou, Donald Trump n'a rencontré Vladimir Poutine jusqu'à présent qu'en marge de réunions internationales, la dernière fois en novembre dernier au Vietnam.

John Bolton a été reçu quasiment avec les honneurs réservés aux chefs d'Etat. Après avoir déjeuné dans la résidence de réception du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, John Bolton a été reçu sous les ors du Kremlin par le président russe, pour un entretien pendant lequel les deux hommes ont multiplié les amabilités.

Sa visite "donne l'espoir que nous pouvons faire ne serait-ce que des premiers pas pour rétablir des relations complètes entre nos Etats", a insisté M. Poutine, très souriant en l'accueillant devant les caméras de la télévision russe.

"Il faut malheureusement constater que les relations russo-américaines ne sont pas au meilleur de leur forme", a-t-il constaté, estimant qu'il s'agissait du "résultat d'une âpre lutte politique interne aux Etats-Unis". "La Russie n'a jamais aspiré à la confrontation", a assuré Vladimir Poutine.

Le président russe, dont le pays accueille actuellement la Coupe du Monde de foot, a félicité les Etats-Unis pour avoir remporté avec le Mexique et le Canada l'organisation du Mondial-2026: "Nous partagerons avec plaisir notre expérience avec vous".

Mi-juillet?

Selon M. Ouchakov, le sommet prévu devrait comporter un tête-à-tête, un repas de travail une conférence de presse commune et la publication d'une "déclaration commune qui pourrait souligner les prochaines étapes des deux parties pour améliorer les relations bilatérales".

Sans "exclure (...) des accords concrets", John Bolton a longuement expliqué devant la presse qu'il s'agissait surtout de renouer le dialogue "dans les intérêts" des Etats-Unis et "en dépit des critiques politiques", alors que l'enquête sur les accusations d'ingérence russe empoisonnent la présidence Trump.

"Le président Trump a eu le sentiment, et le président Poutine était d'accord, qu'il était temps pour eux de se réunir", a-t-il plaidé, relevant que plusieurs dirigeants européens avaient rencontré M. Poutine ces derniers temps.

"L'objectif aujourd'hui était (...) d'aider à poser les bases pour une discussion entre les deux présidents", a-t-il ajouté, jugeant que "la tenue du sommet est en soi un résultat".

Le sommet devrait notamment permettre d'aborder, outre les relations bilatérales, le conflit en Syrie et les questions du désarmement, alors qu'aussi bien Moscou que Washington ont tenu ces derniers mois des déclarations martiales sur le renforcement de leurs capacités militaires.

La date, qui doit être révélée jeudi, devra s'inscrire dans un calendrier serré.

Selon plusieurs médias, elle devrait se tenir juste avant ou après le sommet de l'Otan prévu les 11 et 12 juillet à Bruxelles. Le 13, Donald Trump est attendu à Londres, tandis que le 15 Vladimir Poutine devrait assister à la finale du Mondial de foot.

En juin, Vladimir Poutine avait indiqué que beaucoup de pays, dont l'Autriche, étaient disposés à accueillir un sommet. Cette semaine, le quotidien américain en ligne Politico a cependant rapporté qu'il pourrait être organisé à Helsinki, la capitale finlandaise.

L'organisation de cette rencontre intervient dans un contexte troublé entre Donald Trump et ses alliés européens, leurs différends éclatant au grand jour lors du sommet du G7 au Canada début juin.