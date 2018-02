Le piège des Kim pour faire trébucher l'Amérique

Lorsque son père meurt soudainement d'une crise cardiaque en décembre 2011, beaucoup pensent que Kim Jong-un, qui a alors moins de trente ans et n'est pas suffisamment préparé, va se contenter d'être la marionnette de la vielle garde. Inconnu du peuple et de la classe dirigeante et ne pouvant se targuer d'une carrière militaire, il avait, a priori, tout d'un oiseau pour le chat. Ils étaient donc nombreux à penser que son avènement signait l'effondrement du régime. Six ans plus tard, cette prédiction est restée lettre morte.

...