Le père d'un activiste du Rif: "Sans miracle de Dieu, il restera en prison"

La mort du poissonnier Mohsin Fikri dans une benne à ordures fin octobre 2016 a déclenché une insurrection populaire dans le Rif au Maroc. Les habitants de la région en ont eu assez de l'exclusion et de l'oppression dont ils étaient les victimes et sont descendus dans la rue pour la "liberté, la dignité, et l'équivalence sociale". Après des mois de manifestations de masse pacifiques, les autorités marocaines se sont impatientées et ont décidé de mettre fin aux protestations. Des centaines d'activistes ont été arrêtés. Plus de cinquante activistes de premier plan ont été transférés à la prison de Casablanca. Le plus connu d'entre eux : Nasser Zafzafi. Nous avons parlé à son père, Ahmed Zafzafi.

