Le Pen, Wilders,...: 2017, l'année où l'ombre du national-populisme a plané

Fallait-il vraiment pousser un " ouf " de soulagement au lendemain des défaites électorales de Geert Wilders et de Marine Le Pen ? Après la sidération suscitée par le Brexit et la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, les résultats des élections néerlandaises et françaises ont rassuré ceux qui, dans un Occident en pleine crise identitaire, s'inquiétaient d'une montée inexorable du populisme et du nationalisme, voire d'une désintégration de l'Europe. " Les résultats du scrutin néerlandais signent la fin du populisme pro-Brexit en Europe ", s'est réjoui le journal britannique The Independent, au lendemain des législatives remportées par le Premier ministre libéral sortant Mark Rutte. Tout aussi enthousiaste, l'hebdomadaire libéral allemand Die Zeit a commenté ainsi la défaite du tribun islamophobe Geert Wilders : " Pour l'Europe, cela est porteur d'un immense espoir. La marche en avant des nationalistes (...) n'est pas une fatalité. " De même, certains se sont hâtés, au soir du second tour de la présidentielle française, de lire dans la victoire de l'européiste Emmanuel Macron face à la nationaliste Marine Le Pen le signe d'un " reflux de la vague populiste ". Mais les résultats des élections en Allemagne, en Autriche et en République tchèque ont douché leurs espoirs. Les scrutins de l'automne ont tous été marqués par une forte progression des partis hostiles à l'immigration et à l'Union européenne.

...