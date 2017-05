Le Pen se cogne au plafond

Les revers électoraux, elle connaît. " Tu vas voir, on a plutôt la défaite cool ", confiait déjà Marine Le Pen à Sébastien Chenu, nouveau venu au FN, le jour de leur déroute, lors du second tour des régionales 2015 dans les Hauts-de-France. La défaite cool, mais la défaite large. Si son score au soir du 7 mai reste une performance historique - Marine Le Pen séduit deux fois plus d'électeurs que son père en 2002 -, il déçoit ceux qui s'étaient pris à rêver de victoire. Etourdi par le champagne de la Rotonde, piégé à Whirpool, Emmanuel Macron avait révélé des fragilités. Marine Le Pen espérait les exploiter pendant leur duel télévisé. Au contraire, ce sont ses propres failles qu'elle a étalées au grand jour : agressive, pas assez préparée, trop légère pour le costume présidentiel. La campagne se clôt sur un curieux Yalta électoral : à Emmanuel Macron, l'Elysée et la tâche de guider un pays en pleine crise de nerfs. A Marine Le Pen, le ministère de la critique et le statut d'alternative autoproclamée pour 2022.

...