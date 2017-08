Le nazisme pour les nuls: comment Hitler a séduit les Allemands

Avec des mensonges, une rhétorique guerrière et un livre que personne n'a lu, Hitler a réussi à séduire des millions de gens. Comment est-ce possible ? L'historien Ewoud Kieft a lu et relu Mein Kampf et en a écrit la préface lors de sa réédition. "Est-ce qu'on pouvait prévoir l'Holocauste ? La réponse est oui."