Le mouvement 5 étoiles en Italie, un succès sans lendemain ?

Trois blocs se profilent comme les principaux acteurs des élections législatives italiennes du dimanche 4 mars : le Mouvement 5 étoiles emmené par Luigi Di Maio, la coalition de droite de Silvio Berlusconi et ses alliés, ainsi que le Parti démocrate de Matteo Renzi affaibli depuis le départ de son aile gauchiste. L'échec du référendum constitutionnel qu'il avait organisé à la hussarde en 2016 a conduit à ce scrutin à l'issue incertaine. La campagne a été marquée par l'attaque raciste de migrants par un ancien candidat de la Ligue du Nord dans la petite ville de Macerata. Elle a pourtant été plus alimentée par des propositions populistes que par des réponses de fond aux questions cruciales du chômage, de la faible croissance économique et de l'immigration. Revue des enjeux d'un scrutin capital pour l'Europe avec l'écrivain et spécialiste de l'Italie Giuseppe Santoliquido.

...