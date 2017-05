Le monde est "mieux préparé" à faire face aux épidémies

"Le monde est mieux préparé mais certainement pas suffisamment", a déclaré Mme Chan, à l'ouverture de l'assemblée générale de la santé (22 au 31 mai), à la veille de l'élection de son successeur par les 194 Etats membres de l'Organisation mondiale de la santé.

"Je vous avais promis de travailler sans relâche, c'est ce que j'ai fait", a-t-elle dit.

Elle a notamment mis en avant la création en janvier d'un groupe de travail chargé de mettre en place un nouveau système afin "d'élaborer des vaccins à un coût accessible pour des pathogènes prioritaires identifiés par l'OMS".

"La chronologie du VIH, de la tuberculose, et l'épidémie de paludisme indique des liens directs et existants entre les changements par l'OMS de ses stratégies techniques et les tournants dans la situation de la maladie", a-t-elle également relevé.

Par ailleurs, Mme Chan a aussi salué le travail de l'OMS dans la lutte contre les maladies tropicales négligées, qui permettra dans "avenir très proche" d'en éliminer un grand nombre (éléphantiasis, onchocercose, ...).

En outre, a-t-elle relevé, l'OMS a "réussi des percées scientifiques et les a rendues plus démocratiques".

A cet égard, elle a mis en avant le travail réalisé par l'OMS dans la lutte contre le virus Ebola en Afrique de l'Ouest.

Cette terrible épidémie avait frappé l'Afrique de l'Ouest entre fin 2013 et 2016, causant plus de 11.300 morts sur quelque 29.000 cas recensés, à plus de 99% en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone.

"L'OMS a réussi à contrôler trois flambées et a donné au monde le premier vaccin de l'Ebola qui confère une protection importante. Ceci s'est produit sous ma supervision et j'en suis personnellement responsable", a-t-elle déclaré.

Durant l'épidémie, l'OMS a été critiquée pour son manque de discernement face à la gravité de la crise, ayant perdu des mois avant de déclarer la guerre à Ebola. Lundi, Mme Chan a reconnu que "la flambée a pris tout le monde, y compris l'OMS, par surprise".