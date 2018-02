Le journaliste belge en Serbie Philippe Bertinchamps menacé d'expulsion

Philippe Bertinchamps est un ressortissant belge, mariée à une Serbe et père d'une petite fille de cinq ans. Il travaille à Belgrade comme correspondant pour divers médias francophones (parmi lesquels la RTBF, Le Soir, Le Courrier des Balkans, Mediapart, Libération et RFI) depuis plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, ses jours dans le pays sont comptés, sa demande de séjour temporaire au titre de regroupement familial ayant récemment été rejetée par le ministère serbe de l'Intérieur, sans qu'aucune explication ne lui soit fournie.

Or, "Philippe Bertinchamps a toujours fait preuve de la plus grande impartialité dans son traitement de l'actualité. Il n'a jamais eu de problèmes avec la police et avait, jusqu'en 2017, toujours obtenu son permis de séjour dans le respect des règles", souligne Reporters Sans Frontières sur son site web.

Vu la situation "plus que préoccupante de la liberté des médias en Serbie", l'organisation lance ce lundi une campagne afin de sensibiliser aux atteintes contre la liberté de la presse dans ce pays des Balkans, avec comme point d'orgue une mobilisation prévue demain/mardi à 14h00 à Belgrade en soutien à Philippe Bertinchamps. "L'idée est d'interpeller les autorités serbes mais également européennes pour faire en sorte que Philippe Bertinchamps ne soit pas le premier journaliste à être expulsé du pays depuis 19 ans", explique à l'agence Belga Pauline Ades-Mevel, responsable du bureau Union européenne-Balkans à RSF.

Plus globalement, la campagne de Reporters Sans Frontières vise à mettre en garde contre la situation catastrophique pour les journalistes en Serbie alors que le pays est candidat à l'intégration européenne. "La Serbie ne remplit pas les critères d'adhésion à l'Union européenne. Le refus de visa à Philippe Bertinchamps est symptomatique d'un climat qui ne fait que se dégrader concernant la liberté de la presse, avec des journalistes qui sont vilipendés et attaqués. C'est pourquoi il est important d'interpeller les autorités européennes pour qu'elles fassent pression sur les autorités serbes afin que celles-ci accordent un visa de séjour à Philippe Bertinchamps", insiste Pauline Ades-Mevel.

La Serbie est aujourd'hui classée 66e sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse 2017 de Reporters Sans Frontières.