Le Groenland, laboratoire des enjeux du 21e siècle sur le terrain géopolitique

"Depuis que je suis toute petite, j'ai ce fantasme du Grand Nord, qui est, je pense, présent chez beaucoup de gens. Cette idée d'une terre vierge, d'un endroit inaccessible, les grandes expéditions... J'ai toujours eu la conviction que je terminerais ma vie sur une banquise et que le jour où je pourrais la voir, j'aurais tout vu", explique Anne-Cécile Vandalem. Arctique, thriller politique d'anticipation né de son imagination, est un huis clos prenant place dans la carcasse d'un énorme bateau de croisière, l'Arctic Serenity, tracté puis largué en plein milieu de l'océan Arctique. Il s'inspire d'un bateau réel, le Crystal Serenity, qui a transporté, à l'été 2016, 1.700 passagers dans une traversée jusque-là impossible pour une embarcation de cette taille: rallier New York depuis l'Alaska en empruntant le passage du Nord-Ouest, en longeant la côte du Groenland. Ces dernières années, la fonte des glaces causée par le réchauffement climatique a dégagé cette route maritime entre Atlantique et Pacifique, libérant du même coup de nouvelles voies pour un tourisme de luxe explorant l'extrême septentrion.

