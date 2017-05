Le gouvernement Macron tient-il toutes ses promesses ?

L'équipe gouvernementale qui travaillera aux côtés d'Emmanuel Macron et de son Premier ministre, Edouard Philippe, a été annoncée ce mercredi. Une équipe composée de 22 membres, 18 ministres et 4 secrétaires d'Etat. La composition se veut paritaire, fait le pari de la société civile et compte des personnes issues de la droite, comme de la gauche et du centre.

