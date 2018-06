Le foot est-il (de plus en plus) de droite ?

Talent exceptionnel au sein d'une équipe qui figure dans le carré des favorites, Neymar brigue incontestablement le statut de star du Mondial 2018, qui s'est ouvert en Russie. Tout a été mis en place au Brésil pour atteindre cet objectif. Ecarté des terrains depuis une blessure à la cheville droite lors d'une rencontre du Paris Saint-Germain, le 25 février dernier en championnat de France, le prodige est réapparu, le 3 juin, en buteur aux capacités physiques intactes sous le maillot de sa sélection nationale confrontée à la Croatie en match amical. Soigné et choyé sur ses terres natales pendant toute sa convalescence, il a limité sa présence à Paris à des obligations commerciales de fin de saison et, même rétabli, il a snobé les derniers matches de son club, il est vrai depuis longtemps sacré champion de France et éliminé de la Ligue des champions. Après la mondialisation et la commercialisation à outrance, l'hyperindividualisation des joueurs est le dernier avatar d'un sport qui perd de plus en plus ses prétentions solidaires originelles. A cette aune, le football est-il de plus en plus libéral et de droite ?

