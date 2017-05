Le fils de ben Laden invite les djihadistes à attaquer les juifs, les États-Unis, la Russie et l'OTAN

Hamza ben Laden a fait son grand retour dans les médias il y a quelques mois lorsque les Etats-Unis décidèrent de le placer sur leur liste noire. Il avait en effet appelé en mai 2015 les adeptes d'Al-Qaïda à s'en prendre aux intérêts occidentaux. Hamza ben Laden apparait à nouveau dans une vidéo de propagande d'Al-Qaïda, écrit CNN. Dans son message, il énonce des conseils à ceux qui souhaitent s'en prendre aux Occidentaux. Il incite notamment aux attaques de "loup solitaire", déclarant "si vous êtes capable de prendre une arme à feu, fort bien, sinon, les options sont multiples".

Il est clair que ce message représente une tentative d'Al-Qaïda de profiter encore de l'aura et du respect qu'inspire le nom de "ben Laden" dans le monde djihadiste. En effet, Fawaz Gerges, professeur à la London School of Economics, déclarait début janvier sur Twitter que " Hamza a été formé dès son plus jeune âge pour succéder à son père. Le fait qu'il ait été le fils préféré d'Oussama lui confère une certaine légitimité pour les djihadistes d'Al-Qaïda". Il ajoute qu'il est tout à fait plausible que ce message ait été diffusé pour redynamiser l'organisation face à la montée de daesh au cours des trois dernières années. En effet, Al-Qaïda a été fort affaiblie au niveau de son organisation et de son financement par les efforts constants de la communauté internationale pour arrêter son leader.

Entre Al-Qaïda et daesh: alliance ou compétition ?

Daesh et Al-Qaïda se sont rapidement identifiés comme étant en compétition pour le leadership du mouvement djihadiste, comme le décrit un article publié par Brookings Institution. En effet, peu après la création de daesh en 2013, Bagdhadi a rejeté l'autorité de Zarqaoui, leader d'Al-Qaïda et celui-ci a déclaré son organisation illégitime. Selon la Brookings Institution, les désaccords entre ces deux organisations terroristes ne peuvent cependant pas être réduits à une question de leadership au sein du monde djihadiste. La stratégie d'Al-Qaïda est de se concentrer sur l'élimination d'un ennemi lointain, à savoir les Etats-Unis, alors que daesh à des ennemis plus régionaux tels que les régimes arabes, le Hezbollah, les Kurdes ou encore les communautés chiites d'Irak. Concernant la création d'un califat, l'approche d'Al-Qaïda se veut basée sur le long terme, et a craint que la création de l'Etat islamique ne soit trop soudaine.

Malgré ces différences, le vice-président irakien a déclaré dans une interview donnée en avril avoir connaissance de pourparlers entre les deux organisations terroristes. Selon Peter Bergen, une alliance avec Al-Qaïda, qui est désormais une grande organisation en Syrie, serait un mouvement stratégique pour l'état islamique.

Chloé de Radzitzky