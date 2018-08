Le djihad infiltre Internet

Un raz de marée numérique. Une propagande diffusée à l'échelle planétaire, relayée dans une vingtaine de langues. Agence de presse, radio et magazines en ligne, plateformes Internet diffusant vingt-quatre heures sur vingt-quatre des communiqués appelant à rejoindre le djihad ; plus de 2 000 vidéos " officielles " destinées à séduire de nouveaux adeptes et à terroriser les " mécréants "... A son apogée, à l'automne 2015, l'Etat islamique inonde quotidiennement la Toile de sa logorrhée mortifère. Aucune autre organisation terroriste ou mouvement armé n'avait auparavant colonisé à ce point les réseaux sociaux, les messageries chiffrées, détourné à son profit les nouvelles technologies de l'information. Au point de fonder un " califat virtuel ", susceptible d'amadouer et d'endoctriner des légions de fans ultraconnectés.

...