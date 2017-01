Le déploiement de soldats américains en Pologne "proportionné" face à la Russie

Le déploiement par Washington d'une brigade américaine en Pologne et chez ses autres alliés en Europe de l'Est est une réponse "proportionné et mesurée" à l'activité militaire de la Russie dans la région, a déclaré vendredi un haut responsable de l'Otan.