Le dénialisme: ce qui pousse les gens à rejeter la vérité

Nous sommes tous, parfois, un peu, dans le déni. Car trouver des façons intelligentes de montrer ou de cacher nos émotions fais partie du fait d'être un humain. Un humain qui est dans l'obligation de composer avec les autres et qui pour cela doit parfois les leurrer. C'est en effet une question de survie et une parade indispensable pour assurer le vivre ensemble en toute civilité. Pour y parvenir, on peut utiliser un sophistiqué langage diplomatique ou un mensonge plus brouillon. L'important est souvent de maintenir l'illusion. Comme le soutient Richard Sennett: "En pratiquant la civilité sociale, vous restez silencieux sur des choses que vous savez pertinemment vraies, mais que vous ne pouvez et ne devez pas dire".

