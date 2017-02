Le décret anti-immigration de Trump, "propagande inimaginable" pour les jihadistes

"Le décret du président est contraire à une campagne réussie contre le terrorisme", ont écrit le numéro deux de la minorité démocrate au Sénat Dick Durbin, le chef des démocrates à la commission de la Défense Jack Reed, et le chef des démocrates à la commission des Affaires étrangères Ben Cardin, ainsi que deux autres sénateurs.

"Ce décret offre à l'EI et à d'autres ennemis une propagande inimaginable, instille la méfiance chez nos partenaires locaux et risque de limiter la marge de manoeuvre du département (de la Défense) dans l'offensive (contre le groupe Etat islamique) et d'accroître le danger pour nos soldats sur place", font valoir les sénateurs.

Il augmente aussi "le coût du soutien aux Etats-Unis dans chaque pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et d'Europe", ajoutent-ils.

Ce courrier s'adresse au chef du Pentagone qui doit, d'ici fin février, présenter à Donald Trump un plan "pour vaincre" le groupe EI.

Deux sénateurs républicains, John McCain et Lindsey Graham, avaient aussi prévenu que le décret était "comme se tirer une balle dans le pied de la lutte contre le terrorisme".

Plusieurs experts, responsables et élus ont mis en garde contre le risque d'une exploitation par les jihadistes de ce décret, les combattants extrémistes pouvant prétendre que les pays occidentaux sont en guerre contre l'islam.

Le texte signé par Donald Trump il y a une semaine ferme les frontières des Etats-Unis aux réfugiés pendant quatre mois et aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane (Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen) pendant trois mois. Il a provoqué un tollé à travers le monde et aux Etats-Unis.