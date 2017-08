Le Danemark, champion antigaspi

Au 58 rue Nørrebrogade, dans un quartier branché de Copenhague, une inscription en grosses lettres blanches sur une vitrine interpelle : mindre madspil, " moins de déchets alimentaires ". Au supermarché Wefood, on vend de la nourriture périmée ou des produits aux emballages abîmés. A l'intérieur, les clients déambulent dans les rayons organisés à la manière des supermarchés low cost. Deux congélateurs sont remplis de sacs de pain. Non loin, des compotes avec une date de péremption en décembre 2016, des shampoings aux flacons amochés et des salades un peu flétries mais encore bonnes attendent sur leurs étalages. Le tout à des prix de 30 % à 50 % inférieurs à ceux d'un supermarché conventionnel. " Ces produits nous sont donnés par des supermarchés, des boulangeries, des producteurs, qui auraient tout jeté. Des volontaires de Wefood les collectent ", explique Sofie Østensgård, une jeune femme souriante, coordinatrice du projet. Créé en février 2016 par l'association Folkekirkens Nødhjælp (ONG financée par l'Eglise du Danemark), Wefood a deux magasins à Copenhague, et un troisième ouvrira à la rentrée à Aarhus, la deuxième ville du pays. Car le succès est là : " En un an, nous avons vendu 100 tonnes de nourriture qui a évité la poubelle, l'équivalent d'environ 161 350 euros ", assure-t-elle, en réalignant des pots de chutney de tomate périmés depuis six mois.

