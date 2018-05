Le côté moins glamour du Taj Mahal (en images)

Le Taj Mahal, qui reçoit plus de 10.000 visiteurs par jour, a été construit durant la première moitié du XVIIe siècle par l'empereur moghol Shah Jahan en mémoire de son épouse Mumtaz Mahal, morte en 1631 en donnant naissance à leur quatorzième enfant alors qu'elle allait à la campagne. La rénovation du monument s'étire depuis quatre ans déjà et doit bientôt s'attaquer à la partie la plus délicate, le dôme. Le monument emblématique de l'Inde souffre notamment de la pollution atmosphérique, qui jaunit son marbre et oblige les conservateurs à lui appliquer des couches de terre pour absorber les impuretés. Les photos de dirigeants étrangers devant le Taj Mahal sont des incontournables des voyages officiels en Inde. Le cliché de la princesse britannique Diana posant seule devant le monument en 1992 est notamment resté dans toutes les mémoires.