Le contenu de votre abonnement domestique disponible dans toute l'Europe, sans frontières

"A compter du 1er avril, où qu'ils se trouvent dans l'UE, les Européens pourront utiliser les abonnements numériques qu'ils ont souscrits dans leur pays et profiter de leurs films, séries télévisées, compétitions sportives, jeux ou livres numériques favoris".

C'est ce qu'ont indiqué dans une déclaration commune la commissaire européenne à l'Economie numérique Mariya Gabriel, le vice-président de la Commission Andrus Ansip, le ministre bulgare des Transports, de l'Information et des Communications, Ivaylo Moskovski, et les parlementaires européens Pavel Svoboda et Jean-Marie Cavada.

Les règles s'appliqueront aux services payants, mais les fournisseurs de contenu gratuit pourront également les appliquer.

Comme à domicile

En Belgique, les abonnés de Proximus, VOO et Telenet pourront utiliser dès dimanche leur application de télévision mobile dans tous les pays de l'Union européenne. Il sera donc possible de regarder la télévision à l'étranger sur les supports mobiles (smartphone, tablette, ordinateur portable) et d'avoir accès aux mêmes chaînes qu'à son domicile, notamment aux émissions ou retransmissions sportives jusqu'à présent géobloquées.

Espace numérique unique

Ce changement s'explique par l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur la "portabilité numérique", votée par le Parlement européen l'année dernière. Ce règlement s'inscrit dans les efforts pour créer un espace numérique unique en Europe. Il intervient après la suppression des frais d'itinérance dans toute l'Union européenne - ce qui permet aux Européens de ne pas payer de supplément quand ils téléphonent ou surfent au sein de l'UE - et du géoblocage pour toute une série de biens et services, suppression prévue en décembre, pour les achats de fin d'année.