"Le combat contre le terrorisme ne doit pas entamer les valeurs" des démocraties

Au lendemain de l'attentat au camion-bélier qui a fait 12 morts sur un marché de Noël à Berlin, "le président de la République et la chancelière ont confirmé la pleine mobilisation des services de sécurité français et allemands pour lutter contre le fléau du terrorisme, et la mise en oeuvre des mesures décidées au niveau européen", selon ce communiqué.

"Ils sont convenus que ce combat sans merci contre le terrorisme ne devait entamer ni les valeurs ni le mode de vie que les démocraties ont choisis", poursuit-il.

Le président français, qui a appelé la chancelière, lui a exprimé à nouveau "sa plus profonde compassion, son amitié et la solidarité de la France tout entière". "Les Français savent l'importance de ces marques de soutien durant les heures sombres du deuil", a-t-il souligné.

Le carnage provoqué lundi soir par un camion lancé contre la foule dans la capitale allemande a eu un retentissement tout particulier en France, le pays d'Europe le plus ciblé par les jihadistes depuis près de deux ans et qui vit sous le régime exceptionnel de l'état d'urgence.

Le dernier attentat de masse en France avait également été perpétré avec un poids lourd fonçant sur une foule rassemblée au soir de la fête nationale à Nice (sud-est). L'attaque, revendiquée par le groupe jihadiste Etat islamique (EI), avait fait 86 morts.