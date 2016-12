Le co-président de la campagne de Trump souhaite la mort d'Obama et veut envoyer la First Lady vivre avec un gorille

Un homme d'affaires américain, co-président de la campagne de Donald Trump dans l'Etat de New York, a déclenché une vive polémique en souhaitant la mort du président sortant Barack Obama et en tenant des propos à caractère raciste concernant la First lady.