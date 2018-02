"Le Brexit n'est pas une décision de tourner le dos à la Belgique"

Robin Walker, ministre britannique chargé de la Sortie de l'Union européenne, plaide pour "une relation forte" entre le Royaume-Uni et la Belgique, dans les colonnes de L'Echo vendredi. Il était à Bruxelles jeudi pour appeler à démarrer "au plus vite" les négociations sur la relation future entre son pays et l'UE.