Le bilan des intempéries au Japon dépasse les 80 morts

Selon l'agence de presse nippone Kyodo et la télévision locale NHK, les pluies torrentielles qui inondent le Japon depuis plusieurs jours ont fait environ 80 victimes, un bilan en forte hausse. Selon NHK, "au moins 81 personnes sont mortes", tandis que "plus de 40 sont encore portées disparues dimanche", selon Kyodo, dans l'ouest du pays où les pluies ont provoqué des inondations spectaculaires, faisant disparaitre des quartiers entiers et provoquant des coulées de boue dévastatrices.