Le 3 mars 1924, le jour où Mustafa Kemal supprima le califat

Un vaste désert traversé par les caravanes et les chameaux. C'est dans ce contexte que Mahomet émerge, qu'il devient " le Prophète ", et qu'il fonde une nouvelle religion. En 632, il meurt sans laisser d'héritier. Aussitôt s'ouvre une guerre de succession. Deux candidats s'opposent : Abu Bakr, un ami du prophète, et Ali, son beau-fils. Le premier emporte les préférences de la jeune communauté musulmane. Il est nommé " calife " - ce qui signifie " héritier ". Quelques années plus tard, Ali obtient tout de même le poste de calife. M...