Le 14 avril 1912, le jour où le Titanic a coulé

La construction de cette vedette mondiale s'achève au terme de trois années de dur labeur. Le Titanic a été conçu pour narguer la concurrence. Par rapport aux Lusitania et autres Mauretania, il est plus confortable, plus luxueux, plus élégant. Surtout, il est plus sûr. Son nom est tout un programme : le navire est placé sous les auspices des Titans, ces divinités de la mythologie grecque dotées d'une taille énorme et d'une force extraordinaire. Ayant précédé les dieux de l'Olympe, ils ont régné sur le monde sans part...