Le 13 janvier 1898, Zola se lança dans l'affaire Dreyfus avec "J'accuse...!"

"Me permettez-vous [...] d'avoir le souci de votre juste gloire et de vous dire que votre étoile, si heureuse jusqu'ici, est menacée de la plus honteuse, de la plus ineffaçable des taches ? " C'est ainsi que s'ouvre l'une des lettres les plus célèbres de l'histoire.