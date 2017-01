Lascaux 4, un chef-d'oeuvre d'art plastique

Napoléon peut aller se rhabiller. Ici, à Montignac, " songez que, du haut de ce belvédère, cent quatre-vingt siècles vous contemplent ", pour détourner la célèbre formule prononcée par le général corse depuis les pyramides égyptiennes (lui n'évoquait que quarante siècles). Bon. Disons qu'à Montignac le panorama est moins... exotique : vue plongeante sur la vallée de la Vézère, ses villages aux tristes toits en tuiles modèle " beauvoise rustique ", ses maisons en préfabriqué et... son parking. Oublions donc la vue pour, comme nos ancêtres de Cro-Magnon, utiliser nos autres sens. D'abord, l'odorat, afin de humer l'air humide inspirant jadis les artistes du paléolithique. Ensuite, l'ouïe, qui tire nos oreilles et nos pieds plus en contrebas, d'où s'échappent des voix d'enfants et les jappements d'un chien : " Par cette bande sonore, nous avons voulu reproduire les conditions des "inventeurs", les quatre adolescents, lorsque, en septembre 1940, ils ont découvert le site de Lascaux ", détaille le muséographe Nicolas Saint-Cyr. Enfin, le toucher, lorsqu'on pénètre à l'intérieur de la cavité à pas de loup pour mieux jauger les aspérités de la paroi. Dès lors, la douce obscurité, la température ambiante qui baisse d'un cran, le silence de cathédrale invitent à la contemplation et à l'introspection... un frisson nous saisit. PIERRE LAPORTE COMMUNICATION/SDPEn moins de dix mois, 34 peintres-copistes se sont succédé pour réaliser à l'identique 500 mètres carrés de parois, révélant les chefs-d'oeuvre de l'art pariétal.

