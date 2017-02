Lagarde "rassurée" après des discussions avec l'administration Trump

"J'ai participé à plusieurs réunions avec des représentants de son administration dans les domaines économiques et financiers, et les réunions que j'ai eues sont assez rassurantes et réconfortantes", a déclaré à Berlin Mme Lagarde lors d'une interview avec la chaîne de télévision allemande ARD. "J'ai eu des discussions très positives avec le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, il a clairement manifesté son désir de travailler avec le FMI, sur une base multilatérale, il s'attend à une évaluation sincère de la situation et souhaite clairement une préservation de la stabilité financière", a encore affirmé la patronne du FMI.

Ces propos interviennent un peu plus d'un mois après l'investiture de Donald Trump, tenté par le protectionnisme avec son slogan "America First" ("L'Amérique d'abord") et dont les premiers pas ont jeté le trouble au plan international. Il a notamment brandi la menace de taxes douanières relevées pour les entreprises commercialisant aux Etats-Unis des produits fabriqués au Mexique, et a annoncé un projet de dérèglementation de la finance. Il a aussi accusé certains pays comme la Chine, le Japon ou l'Allemagne de manipuler leurs devises pour profiter d'avantages commerciaux indus.