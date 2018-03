La vie à Haiti, 8 ans après le séisme dévastateur (en images)

Il y a un peu plus de 8 ans, le 12 janvier 2010, Haïti était frappée par un séisme dévastateur, faisant plus de 300.000 morts, 300.000 blessés et causant l'exode de pas moins de 1,5 million de personnes. La vie actuelle dans les rues de Port-au-Prince, la capitale du pays fortement touchée, ainsi que dans les villages alentours. En images.