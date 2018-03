La vente de missiles anti-char US à l'Ukraine permettra "d'arrêter l'agresseur russe"

"Dans les mains des soldats ukrainiens, ces armes constitueront un argument dissuasif contre l'agression russe dans le Donbass", la région en proie depuis quatre ans à un conflit entre armée ukrainienne et séparatistes prorusses, écrit le président ukrainien sur Facebook.

"Je remercie le président Trump et toute son équipe pour leur soutien à l'Ukraine et cette décision historique. C'est seulement par la solidarité et l'unité qu'on peut arrêter l'agresseur russe et protéger le monde libre de ses ambitions maniaques", ajoute-t-il.

Selon l'agence fédérale américaine chargée de ces contrats militaires, la Defense Security Cooperation Agency (DSCA), le gouvernement ukrainien souhaite acheter 210 missiles Javelin et 37 lance-missiles pour un coût total de 47 millions de dollars.

"Le système Javelin aidera l'Ukraine à construire ses capacités de défense à long terme pour protéger sa souveraineté et son intégrité territoriale", justifie la DSCA dans un communiqué.

L'Ukraine fait face depuis le printemps 2014 à un conflit meurtrier dans l'est du pays. Kiev et les Occidentaux accusent la Russie d'aider financièrement et militairement les séparatistes prorusses, ce que Moscou dément, Washington ayant jusqu'alors veillé à ne pas rajouter de l'huile sur le feu en refusant de fournir des armes létales à Kiev.

Le conflit a fait plus de 10.000 morts depuis son déclenchement. Des accords de paix signés à Minsk en février 2015 ont conduit à une quasi fin des combats, mais des vagues de violences continuent d'éclater régulièrement le long de la ligne de démarcation.

"Il n'y a rien (dans les accords de paix de Minsk, ndlr) qui indique que des livraisons d'armes peuvent d'une quelconque façon aider à régler la situation", a réagi la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, citée par l'agence de presse Interfax.