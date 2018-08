La Turquie répliquera en cas de nouvelles sanctions américaines

"Nous avons répliqué (aux sanctions américaines) en accord avec les règles de l'OMC et nous continuerons de le faire", a déclaré Ruhsar Pekcan, citée par l'agence étatique Anadolu.

La détention pendant un an et demi en Turquie puis le placement en résidence surveillée du pasteur Andrew Brunson, accusé d'espionnage et d'activités "terroristes", a déclenché une grave crise diplomatique entre Ankara et Washington.

Début août, les Etats-Unis ont imposé des sanctions contre deux ministres d'Ankara, qui a répliqué avec des mesures similaires. Les tensions se sont ensuite aggravées, avec notamment la hausse réciproque de tarifs douaniers.

Cette escalade a inquiété les marchés et provoqué l'effondrement de la livre turque ces derniers jours.

"Nous avons mis en place des sanctions contre plusieurs membres de leur gouvernement", a déclaré le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, jeudi. "Nous prévoyons de faire davantage s'ils ne le libèrent pas rapidement", a-t-il ajouté.

AFP