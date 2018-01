La Turquie enquête sur l'islamophobie en Europe

Asel Tamga est le premier bébé autrichien de 2018. Sur la photo utilisée par la presse pour annoncer sa naissance, on voit sa mère porter un hijab. Il n'en fallait pas plus pour déclencher l'ire sur les réseaux sociaux. Au point que le Premier ministre autrichien s'est senti obligé de prendre publiquement sa défense. L'incident a fait les choux gras en Turquie. Et le parlement turc en a profité pour annoncer une enquête sur l'islamophobie en Europe. La commission parlementaire, rassemblée à cet effet, prévoit même une tournée européenne qui passerait par la Belgique afin de constater sur place l'étendue du phénomène.

...