"La Syrie est le symbole de la destruction de l'ordre international"

Des succès qui se caractérisent par une capacité militaire retrouvée et redoutablement efficace (environ 5 000 hommes seulement sur le territoire syrien), la démonstration que l'alliance russe garantit aux dictateurs leur maintien (message envoyé tous azimuts) autant qu'elle inflige aux islamistes une leçon magistrale, une habileté stratégique apte à " cornériser " les Etats-Unis, un système d'alliance efficace et résistant (avec l'Iran et, de manière bien plus perverse, avec la Turquie), un rôle amplifié et une influence accrue dans tout le Moyen-Orient (ce qui inclut des pays aussi divers que l'Egypte ou Israël).

