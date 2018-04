"La starification comme modèle de réussite est une autre forme du Grand Jugement de Dieu"

Penseur de la pop culture, spécialiste des littératures spirituelles, Pacôme Thiellement dresse avec La Victoire des sans roi une généalogie surprenante. Dans cet essai non dénué d'humour ni d'érudition, il tisse un lien entre les dissidents chrétiens qui ont refusé l'Eglise au nom de la fidélité au message du Christ et les formes modernes de la contre-culture. Face à ces " sans roi ", le christianisme féroce et le capitalisme dominateur auraient redoublé d'efforts pour s'approprier le récit d'une émancipation à hauteur de femmes et d'hommes.