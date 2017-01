La star de Broadway Jennifer Holliday renonce au concert d'investiture

Elle devait être l'une des rares artistes noires à monter sur scène pour ce spectacle au Lincoln Memorial, à l'autre bout du National Mall qui traverse Washington et qui fait face au Capitole à 3 km de distance, où doit se dérouler la cérémonie d'investiture vendredi.

Lauréate d'un Tony Award en 1982 pour sa comédie musicale "Dreamgirls", qui a inspiré un film dans lequel ont joué Beyoncé et Jennifer Hudson, elle s'est fait connaître aussi pour des enregistrements R&B et pop et est très respectée de la communauté homosexuelle.

Dans sa lettre ouverte publiée samedi sur le site TheWrap, elle explique avoir décidé de ne plus chanter au concert après avoir lu un article sur le site internet The Daily Beast intitulé "Jennifer Holliday va se produire à l'investiture de Trump, ce qui fend le coeur de ses fans gays".

"Mon unique choix doit désormais être de me ranger aux côtés de la communauté LGBT et de préciser sans équivoque que JE NE CHANTERAI PAS AU CONCERT DE BIENVENUE NI A UNE QUELCONQUE FESTIVITE DE L'INVESTITURE", a-t-elle écrit.

"Je présente mes sincères excuses pour mon erreur de jugement, pour avoir manqué d'information sur ces problèmes qui affectent chaque Américain en cette période cruciale de l'histoire et pour avoir causé tant de désarroi et de chagrin à mes fans", a-t-elle poursuivi, soulignant qu'en acceptant de chanter à ce concert elle avait simplement cherché à "respecter ma tradition d'être un +oiseau chantant apolitique+".

De nombreux fans ont déploré sa participation à ce concert, pour lequel l'équipe Trump a beaucoup de mal à attirer des artistes, et s'étaient tournés vers les réseaux sociaux pour faire part de leur mécontentement.

"#JenniferHolliday qui chante à l'investiture de Trump est une trahison pour notre communauté artistique diverse", avait tweeté l'un d'eux, après l'annonce vendredi par les organisateurs de sa présence, l'implorant: "Reviens sur ta décision".