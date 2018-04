"La société s'écroule et on regarde"

Au Moyen-Orient, le christianisme est en train d'être éradiqué - et l'Occident s'en fiche. Alors que la population africaine explose, l'Europe, en déclin démographique, se transforme en gériatrie à ciel ouvert - et le monde politique reste muet. En Asie, grâce aux capitaux occidentaux, la Chine devient le nouvel hégémon mondial - et personne n'agit. Le parlementarisme n'est plus soutenu que par un quart des citoyens européens - et tout le monde l'ignore. En Belgique, plus de 90 % des citoyens estiment que nous fonçons " droit dans le mur " - et on fait comme si c'était normal. Les océan...