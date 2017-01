La sextape politique, une habitude russe

Donald Trump, quelques prostituées et du sexe urophile: tout cela est-il bien vrai, et surtout est-ce que cela a été filmé ? Voilà la question qui a secoué l'actualité la semaine dernière. "C'est n'importe quoi", a répondu Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin lorsque CNN et BuzzFeed sont venus lui poser la question. "Nous ne passons pas notre temps à collecter du matériel compromettant" précise-t-il encore.

