"La réponse russe aux sanctions britanniques est futile"

"Ces mesures futiles ne puniront que les citoyens russes ordinaires en les privant d'apprendre l'anglais et de postuler pour un visa britannique", déclare Boris Johnson. "Aujourd'hui, la Russie est seule et isolée. Cela met en exergue la différence la plus révélatrice entre le Royaume-Uni et le président (Vladimir Poutine ndlr): nous avons des amis à travers le monde, lui non."

L'ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia ont été retrouvés empoisonnés à Salisbury, en Angleterre, où ils sont toujours hospitalisés dans un état critique. Londres accuse Moscou, qui nie toute implication et menace d'intensifier ses réponses.