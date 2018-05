De votre Discours de la servitude volontaire, on peut relever le propos subversif, presque anarchiste. Henry David Thoreau et Gandhi ne s'en sont-ils pas inspirés pour créer une philosophie de la désobéissance civile ? Mais on peut aussi - et surtout - y déceler une fine analyse de nos sujétions aux puissants. Pour résumer ce pamphlet publié après votre mort, par votre ami Montaigne, on pourrait écrire que la puissance du tyran, du maître ou du roi repose sur le consentement populaire. Si le peuple refuse cette domination, dites-vous, le pouvoir s'écroule. " Si on ne leur donne rien, si on ne leu...